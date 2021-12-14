Певица Нюша родила сына

Певица Нюша стала мамой во второй раз, сообщает издание Super со ссылкой на официального представителя звезды. У девушки и ее супруга Игоря Сивова родился сын.

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Ребенок появился на свет в Дубае. Недавно Нюша выкладывала в Instagram фотографию, на которой был виден значительно опустившийся живот певицы. Подписчики отметили, что это может быть признаком скорых родов.

Утром 14 декабря российские СМИ дали информацию о родах знаменитости, однако она оказалась преждевременной. У супругов уже есть 3-летняя дочь Симба, имя мальчика пока неизвестно. В сентябре Нюша рассказала, что ее ограбили в Испании. Она отметила, что в Барселоне часты случаи грабежей и воровства.