Лариса Долина сообщила о болезни Григория Лепса

https://www.instagram.com/larisa.dolina.official/

Исполнительница Лариса Долина сообщила о том, что певец Григорий Лепс заболел и сорвал совместное с ней премьерное выступление. Об этом артистка написала в своем профиле в «Инстаграм».

«Сегодня был странный день. Мне днем позвонили и объявили, что наш дуэт с Лепсом сегодня отменяется из-за внезапной Гришиной болезни. Гриша, пожалуйста, поправляйся. Потому, что самое главное – это здоровье, а где презентовать нашу с тобой премьеру, мы обязательно придумаем», - написала в соцсетях артистка.

В итоге Лариса все же выступила, но с другой звездой и песней.