Жена Григория Лепса объяснила исчезновение своей Инстаграм-странички

Григорий Лепс прожил около 20 лет со своей второй женой Анной Шаплыковой, бывшей балериной из балета Лаймы Вайкуле. В этом браке появилось трое детей: 19-летняя Ева, 14-летняя Николь и 11-летний Иван. А недавно стало известно, что супруги разводятся.
После этой новости из Сети вдруг резко пропала Инстаграм страничка Анны. Поклонники решили, что Шаплыкова тяжело переживает расставание с мужем и потому решила удалиться из социальных сетей, уйти в тень, чтобы ее не донимали с расспросами. Но дело оказалось в другом.
Шаплыкова поспешила успокоить подписчиков, сообщив, что все это – промыслы мошенников. Они «облюбовали» ее страницу и на протяжении нескольких лет пытаются ее взломать. Со старой страничкой была аналогичная ситуация: взлом-блокировка-восстановление. Так происходило несколько раз, пока Анна ее окончательно не лишилась.
В последний раз она так и не смогла восстановить доступ, а потому завела новую. Об этом хорошо известно давним подписчикам Анны.
Шаплыкова рассказала, что у нее порой просто нет желания что-то выкладывать в Сеть, тратить на это время, вкладывать душу, ведь в любой момент она может лишиться личного блога навсегда. Ей надоели постоянные атаки, восстановления, борьба за собственную страницу.
Сейчас она вплотную занялась безопасностью, чтобы у мошенников не осталось ни единого шанса взломать доступ к блогу. Возможно, после этого Анна начнет более активно вести Инстаграм и делиться с подписчиками моментами из жизни.
Свое расставание с супругом Анна не комментирует, полностью избегая данной темы. Но ее адвокат, Оксана Якимова, все же рассказала журналистам, что развод происходит по обоюдному согласию. Она уверяет, что все пройдет мирно, так как оба супруга здравомыслящие и спокойные люди. Они не будут строить козни друг другу, делить имущество и выбивать алименты. Обо всем муж и жена договорились полюбовно.