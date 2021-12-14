Жена Григория Лепса объяснила исчезновение своей Инстаграм-странички

Григорий Лепс прожил около 20 лет со своей второй женой Анной Шаплыковой, бывшей балериной из балета Лаймы Вайкуле. В этом браке появилось трое детей: 19-летняя Ева, 14-летняя Николь и 11-летний Иван. А недавно стало известно, что супруги разводятся.

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После этой новости из Сети вдруг резко пропала Инстаграм страничка Анны. Поклонники решили, что Шаплыкова тяжело переживает расставание с мужем и потому решила удалиться из социальных сетей, уйти в тень, чтобы ее не донимали с расспросами. Но дело оказалось в другом.

Шаплыкова поспешила успокоить подписчиков, сообщив, что все это – промыслы мошенников. Они «облюбовали» ее страницу и на протяжении нескольких лет пытаются ее взломать. Со старой страничкой была аналогичная ситуация: взлом-блокировка-восстановление. Так происходило несколько раз, пока Анна ее окончательно не лишилась.

В последний раз она так и не смогла восстановить доступ, а потому завела новую. Об этом хорошо известно давним подписчикам Анны.

Шаплыкова рассказала, что у нее порой просто нет желания что-то выкладывать в Сеть, тратить на это время, вкладывать душу, ведь в любой момент она может лишиться личного блога навсегда. Ей надоели постоянные атаки, восстановления, борьба за собственную страницу.

Сейчас она вплотную занялась безопасностью, чтобы у мошенников не осталось ни единого шанса взломать доступ к блогу. Возможно, после этого Анна начнет более активно вести Инстаграм и делиться с подписчиками моментами из жизни.