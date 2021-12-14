Долина рассказала о внезапной болезни Григория Лепса

В пятницу общественности стало известно, что Григорий Лепс разводится со своей женой, с которой прожил 20 лет. В браке у них родились трое детей. Причину разрыва бывшие называть не стали, однако отметили, что расстаются на мирной ноте. Григорий Лепс продолжает ходить по мероприятиям в гордом одиночестве. На вопросы журналистов про личную жизнь певец предпочитает не отвечать.

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Вчера артист должен был выступить с Ларисой Долиной на сцене Crocus City Hall, однако номер сорвался из-за неприятного события. Оказалось, что Григорий Лепс заболел.

«Мне днем позвонили и объявили, что наш дуэт на сегодня отменяется из-за внезапной Гришиной болезни. Гриша, пожалуйста, поправляйся. Потому, что самое главное — это здоровье», – обратилась Долина со сцены к Григорию Лепсу.

Из непредвиденной ситуации Долина смогла быстро выкарабкаться. На сцену она пригласила Карину Кросс. Вместе они исполнили с ней трек «Льдинка». После концерта в социальных сетях поклонники благодарили народную артистку за концерт и за трогательные слова в адрес своего друга. К слову, чем именно более Лепс, пока неизвестно.