Киркоров оплатил 91 штраф за нарушение ПДД

В отношении певца Филиппа Киркорова прекращено 91 судопроизводство по протоколам ГИБДД , поскольку штрафы оплатили, сообщили в мировом суде Москвы .

«Постановлениями мирового судьи производства по 91 административному материалу в отношении Киркорова прекращены в связи с отсутствием событий административных правонарушений. Киркоровым штрафы оплачены», – цитирует сообщение суда ТАСС .

Ранее в Таганском суде сообщали, что певца могут отправить под административный арест за неуплату в положенный срок штрафов ГИБДД.