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1 час назад

Киркоров оплатил штрафы за нарушение ПДД

В отношении певца Филиппа Киркорова прекращено 91 судопроизводство по протоколам ГИБДД, поскольку штрафы оплатили, сообщили в мировом суде Москвы.

Киркоров оплатил 91 штраф за нарушение ПДД
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Постановлениями мирового судьи производства по 91 административному материалу в отношении Киркорова прекращены в связи с отсутствием событий административных правонарушений. Киркоровым штрафы оплачены», – цитирует сообщение суда ТАСС.

Ранее в Таганском суде сообщали, что певца могут отправить под административный арест за неуплату в положенный срок штрафов ГИБДД.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,ГИБДД,ИТАР-ТАСС,
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