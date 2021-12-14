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26 минут назад

Волочкова поделилась переживаниями от смерти кота

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что около двух месяцев назад умер ее четырехлетний питомец, кот Лакки. В Instagram она рассказала, что животное все любили, и он был «кото-человеком».

Волочкова поделилась переживаниями от смерти кота
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он сгорел за два дня. Я не сообщала об этом никому, пока не прошло 40 дней. Дом без этого ангела словно опустел», — рассказала Волочкова.

Артистка отметила, что смерть кота произошла за два дня до одного из спектаклей. После показа к ней подошли участницы коллектива «Вортекс» и выразили балерине поддержку.

«Окружили меня со словами сочувствия и подарили мне композицию из цветом с игрушкой белого котика, чтобы утешить», — рассказала Волочкова и отметила, что расплакалась.

Артистка уверена, что Лакки мог забрать на себя «что-то плохое», а подаренного ей игрушечного котика она сохранила и положила в спальне.

Сейчас Волочкова завела нового кота элитной породы за 500 тыс. рублей, которому заводчики дали имя Роджер, однако сама балерина хочет переименовать его в Леграна.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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