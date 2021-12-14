Волочкова поделилась переживаниями от смерти кота

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что около двух месяцев назад умер ее четырехлетний питомец, кот Лакки. В Instagram она рассказала, что животное все любили, и он был «кото-человеком».

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«Он сгорел за два дня. Я не сообщала об этом никому, пока не прошло 40 дней. Дом без этого ангела словно опустел», — рассказала Волочкова.

Артистка отметила, что смерть кота произошла за два дня до одного из спектаклей. После показа к ней подошли участницы коллектива «Вортекс» и выразили балерине поддержку.

«Окружили меня со словами сочувствия и подарили мне композицию из цветом с игрушкой белого котика, чтобы утешить», — рассказала Волочкова и отметила, что расплакалась.

Артистка уверена, что Лакки мог забрать на себя «что-то плохое», а подаренного ей игрушечного котика она сохранила и положила в спальне.