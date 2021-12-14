Ургант высмеял обвинения Мизулиной в адрес Моргенштерна

Телеведущий Иван Ургант высмеял обвинения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в адрес рэпера Моргенштерна в том, что хип-хоп-исполнитель якобы получает иностранное финансирование и «файлы» с указаниями тематик для песен. Шоумен пошутил о том, что сам подозревал артиста в шпионаже. Высказывания ведущего прозвучали в его шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, выпуск доступен на YouTube.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Я знал, что он (Моргенштерн — прим. "Ленты.ру") шпион. Вот сидел он на диване у меня здесь (в шоу "Вечерний Ургант" — прим. "Ленты.ру"), а я чувствовал: нет, не может он быть нашим!» — сказал Ургант.

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Он пошутил о популярной песне хип-хоп-исполнителя Cadillac, записанной совместно с его коллегой Элджеем и посвященной одноименному автомобилю. По словам ведущего, заказчики попросили Моргенштерна написать трек об американской машине, чтобы покупатели не приобретали российские автомобили.

«Изначальный текст [песни Cadillac] был такой: "Патриот, патриот, это новый патриот!"» — поиронизировал Ургант.

Шоумен также поблагодарил Мизулину за слова о связи Моргенштерна с Западом. Он в шутку призвал переслушивать композиции других артистов, чтобы найти в них признаки западного финансирования исполнителей. В качестве примера такого трека Ургант привел песню «Шарманка» Николая Баскова.

«А не кажется ли вам, что эта песня проплачена тайным северобаварским союзом шарманщиков? Они хотели, чтобы песня вышла, мы все шарманки раскупили, все, шарманок нет, страна раскололась! Не учли одного: мы не под шарманку пляшем, мы пляшем под дудку!» — пошутил ведущий.

Ранее Моргенштерн ответил на слова Мизулиной о его предполагаемой связи с Западом. Комментируя обвинения, артист заявил, что «народ в России не глупый».