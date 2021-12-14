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4 минуты назад

Белье от Решетовой возмутило россиянок

Пользователи интернета раскритиковали линию белья от модели Анастасии Решетовой, которую та долгое время рекламировала. Как сообщает Starhit, поклонников возмутила не только завышенная цена, но и сам модельный ряд, дизайн которого назвали «так себе».

Белье от Решетовой возмутило россиянок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Продажи стартовали 12 декабря. Стоимость бюстгальтера от Решетовой начинается от 5,6 тыс. рублей. За кружевные стринги придется отдать 3,6 тыс. рублей. Боди обойдутся по меньшей мере в 9 тыс. рублей, а самыми дорогими оказались корсеты, которые стоят от 13 тыс. рублей.

Однако у потенциальных покупателей возникли претензии именно к дизайну, поскольку Решетова давно обещала им эксклюзивную серию.

«Это тот случай, когда много шума, а по факту ни о чем. Белье так себе»; «За эти деньги можно купить куда более красивые комплекты»; «Коллекция абсолютно не понравилась. Нечего выбрать», — делились мнениями подписчики модели.

Разумеется, нашлись и те, кто поддержал Решетову — они хвалили ее и за креативность, и за адекватную стоимость. «Стоимость обоснована, ведь люди платят за бренд»; «Захотела сразу несколько вещей»; «Отличная задумка. Поздравляю вас, Настя», — заявляли фанаты в соцсетях.

Шоу-бизнес,Анастасия Решетова,
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