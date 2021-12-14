Белье от Решетовой возмутило россиянок

Пользователи интернета раскритиковали линию белья от модели Анастасии Решетовой, которую та долгое время рекламировала. Как сообщает Starhit, поклонников возмутила не только завышенная цена, но и сам модельный ряд, дизайн которого назвали «так себе».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Продажи стартовали 12 декабря. Стоимость бюстгальтера от Решетовой начинается от 5,6 тыс. рублей. За кружевные стринги придется отдать 3,6 тыс. рублей. Боди обойдутся по меньшей мере в 9 тыс. рублей, а самыми дорогими оказались корсеты, которые стоят от 13 тыс. рублей.

Однако у потенциальных покупателей возникли претензии именно к дизайну, поскольку Решетова давно обещала им эксклюзивную серию.

«Это тот случай, когда много шума, а по факту ни о чем. Белье так себе»; «За эти деньги можно купить куда более красивые комплекты»; «Коллекция абсолютно не понравилась. Нечего выбрать», — делились мнениями подписчики модели.