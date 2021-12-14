Лепс сорвал премьеру с Долиной из-за болезни

«Сегодня был странный день: мне днем позвонили и объявили, что наш дуэт с Лепсом на сегодня отменяется из-за внезапной Гришиной болезни. Гриша, пожалуйста, поправляйся. Потому что самое главное — это здоровье, а где презентовать нашу с тобой премьеру, мы обязательно придумаем!», — написала Долина.