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51 минуту назад

Лепс сорвал премьеру с Долиной из-за болезни

Исполнитель Григорий Лепс сорвал премьерное выступление в паре с певицей Ларисой Долиной, сославшись на болезнь. Об этом сообщила в Instagram сама певица.

Лепс сорвал премьеру с Долиной из-за болезни
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сегодня был странный день: мне днем позвонили и объявили, что наш дуэт с Лепсом на сегодня отменяется из-за внезапной Гришиной болезни. Гриша, пожалуйста, поправляйся. Потому что самое главное — это здоровье, а где презентовать нашу с тобой премьеру, мы обязательно придумаем!», — написала Долина.

Отметим, что сейчас артист переживает развод с женой Анной Шаплыковой, с которой прожил вместе 20 лет и воспитал троих детей. По этой причине здоровье Лепса могло пошатнуться.

Долина же в результате все же выступила, хоть и одна и с другой песней. Несмотря на форс-мажор, Долина отметила, что все получилось «здорово».

Напомним, что ранее супруга певца Григория Лепса Анна Шаплыкова подала на развод. Судебное заседание назначено на 20 декабря.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,
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