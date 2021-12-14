Лепс сорвал премьеру с Долиной из-за болезни

Исполнитель Григорий Лепс сорвал премьерное выступление в паре с певицей Ларисой Долиной, сославшись на болезнь. Об этом сообщила в Instagram сама певица.
«Сегодня был странный день: мне днем позвонили и объявили, что наш дуэт с Лепсом на сегодня отменяется из-за внезапной Гришиной болезни. Гриша, пожалуйста, поправляйся. Потому что самое главное — это здоровье, а где презентовать нашу с тобой премьеру, мы обязательно придумаем!», — написала Долина.
Отметим, что сейчас артист переживает развод с женой Анной Шаплыковой, с которой прожил вместе 20 лет и воспитал троих детей. По этой причине здоровье Лепса могло пошатнуться.
Долина же в результате все же выступила, хоть и одна и с другой песней. Несмотря на форс-мажор, Долина отметила, что все получилось «здорово».
Напомним, что ранее супруга певца Григория Лепса Анна Шаплыкова подала на развод. Судебное заседание назначено на 20 декабря.