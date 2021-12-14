Назван номер выступления участницы "Детского Евровидения" от России

19 декабря в финале конкурса она выступит под седьмым номером. Порядок выступления был определен по результатам жеребьевки. В пресс-службе академии Игоря Крутого, занимающейся подготовкой певицы, рассказали, что из-за пандемии коронавируса жеребьевка конкурсантов проходила в дистанционном режиме.

12-летняя артистка выступит в Париже с песней Mon ami, созданной в соавторстве с поэтами Дмитрием Корочиным и Дану Боян и композитором Alex Davia (Александром Брашовяном). "Детское Евровидение" проводится с 2003 года. За звание лучшего соревнуются исполнители, которым еще не исполнилось 14 лет - представители стран, входящих в Европейский вещательный союз. О том, что Россию на конкурсе представит именно Таня Меженцева, стало известно в конце октября.