В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 73.41EUR 82.87
Войти в почту
52 минуты назад

Назван номер выступления участницы "Детского Евровидения" от России

Стал известен порядковый номер выступления участницы международного конкурса "Детское Евровидение" от России Тани Меженцевой, сообщает ТАСС.

Назван номер выступления участницы "Детского Евровидения" от России
Фото: Алексей Витвицкий/РИА «Новости»Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

19 декабря в финале конкурса она выступит под седьмым номером. Порядок выступления был определен по результатам жеребьевки. В пресс-службе академии Игоря Крутого, занимающейся подготовкой певицы, рассказали, что из-за пандемии коронавируса жеребьевка конкурсантов проходила в дистанционном режиме.

12-летняя артистка выступит в Париже с песней Mon ami, созданной в соавторстве с поэтами Дмитрием Корочиным и Дану Боян и композитором Alex Davia (Александром Брашовяном). "Детское Евровидение" проводится с 2003 года. За звание лучшего соревнуются исполнители, которым еще не исполнилось 14 лет - представители стран, входящих в Европейский вещательный союз. О том, что Россию на конкурсе представит именно Таня Меженцева, стало известно в конце октября.

Шоу-бизнес,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители