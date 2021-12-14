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19 минут назад

Подруга Хлебниковой сообщила о тяжелом состоянии певицы после перевода из реанимации

Певица Марина Хлебникова сильно пострадала при пожаре, который начался в ее квартире. Звезду уже перевели из реанимации в обычную палату, однако восстановление проходит тяжело, о чем рассказала ее подруга Нина Брусянина.

Стало известно о тяжелом состоянии Хлебниковой после реанимации
Фото: instagram.com / @marina_hlebnikova_officialinstagram.com / @marina_hlebnikova_official

Узнать информацию о Марине из первых уст не представляется возможным, так как сейчас певица не общается с прессой, а ее близкие и родные избегают любых комментариев о ее состоянии. Однако завесу тайны приоткрыла Брусянина. По ее словам, Хлебниковой до сих пор тяжело. Восстановление проходит постепенно и не очень быстро, а певице пока что трудно даже разговаривать.

«Мы разговаривали. Она перезвонила после моего сообщения и сказала, что получила цветы. Она разговаривает, но говорит с трудом. Марина восстанавливается, но все еще больна и слаба», — рассказала знакомая звезды.

Артистка получила сильные ожоги лица и тела. После пожара все гадали, что стало его причиной. По слухам, Марина уснула с сигаретой в руке. Такую версию опровергла еще одна знакомая Марины Наталья Гулькина.

«Она восстанавливается потихоньку и не сдается. Сейчас уже понятно, что это была не сигарета. Возгорание произошло из-за короткого замыкания. Ни о каком алкоголе речь не шла», — сообщила она.

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Поклонники по всей стране переживают за Хлебникову и сомневаются в том, сможет ли она вновь радовать их своими песнями. Говорить об этом пока рано, но коллеги Марины уверены, что в скором времени она преодолеет все испытания, так как отличается своей стойкостью и силой воли.

Шоу-бизнес,Марина Хлебникова,Наталья Гулькина,
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