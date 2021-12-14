Стало известно о тяжелом состоянии Хлебниковой после реанимации

Певица Марина Хлебникова сильно пострадала при пожаре, который начался в ее квартире. Звезду уже перевели из реанимации в обычную палату, однако восстановление проходит тяжело, о чем рассказала ее подруга Нина Брусянина.

Фото: instagram.com / @marina_hlebnikova_official instagram.com / @marina_hlebnikova_official

Узнать информацию о Марине из первых уст не представляется возможным, так как сейчас певица не общается с прессой, а ее близкие и родные избегают любых комментариев о ее состоянии. Однако завесу тайны приоткрыла Брусянина. По ее словам, Хлебниковой до сих пор тяжело. Восстановление проходит постепенно и не очень быстро, а певице пока что трудно даже разговаривать.

«Мы разговаривали. Она перезвонила после моего сообщения и сказала, что получила цветы. Она разговаривает, но говорит с трудом. Марина восстанавливается, но все еще больна и слаба», — рассказала знакомая звезды.

Артистка получила сильные ожоги лица и тела. После пожара все гадали, что стало его причиной. По слухам, Марина уснула с сигаретой в руке. Такую версию опровергла еще одна знакомая Марины Наталья Гулькина.

«Она восстанавливается потихоньку и не сдается. Сейчас уже понятно, что это была не сигарета. Возгорание произошло из-за короткого замыкания. Ни о каком алкоголе речь не шла», — сообщила она.