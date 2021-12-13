«Эти слова будут преследовать меня всегда»

«Один из моих детей недавно сказал мне: "Лучше бы у тебя денег не было, но ты бы была со мной. Эта фраза будет преследовать меня всегда. Сейчас я уже не нужна со своей любовью, пельменями, я тогда была нужна. А тогда у меня было 29 рабочих дней из 30 календарных», — поделилась Гузеева.