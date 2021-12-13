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1 час назад

«Эти слова будут преследовать меня всегда»: что больно ранило Ларису Гузееву

Лариса Гузеева в новом выпуске программы «Давай поженимся!» рассказала о самых обидных словам, которые ей сказал один из ее детей. По словам телеведущей, эта фраза «будет преследовать ее всегда».

«Эти слова будут преследовать меня всегда»
Фото: InstagramInstagram

«Один из моих детей недавно сказал мне: "Лучше бы у тебя денег не было, но ты бы была со мной. Эта фраза будет преследовать меня всегда. Сейчас я уже не нужна со своей любовью, пельменями, я тогда была нужна. А тогда у меня было 29 рабочих дней из 30 календарных», — поделилась Гузеева.

По ее словам, в то время она из-за гастролей «прыгала из самолета в самолет». Даже чемоданы с грязной одеждой на чистую меняла в аэропорту.

«В туалете для инвалидов, там больше места. Моя мама отдавала мне чемодан с чистой одеждой, а я ей с грязной, и бежала в другой терминал», — добавила телеведущая.

В конце Гузеева подчеркнула, что детям не нужно «как лучше», им нужна любовь и большое количество внимания.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
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