Андреева поразила подписчиков фотографией в купальнике

Телеведущая Екатерина Андреева опубликовала в своем Instagram-аккаунте новую фотографию в купальнике. Снимок вызвал у поклонников восторженные отклики.
Новую фотографию Андреева сделала в бассейне. На снимке телеведущая позирует в купальнике из черного топа и желтых шорт. Кадр Андреева сделала, держа телефон над головой и акцентируя внимание на своем лице и декольте.
Пост под фото телеведущая решила посвятить возрасту.
«Есть люди вечно недовольные, все время бухтят про возраст и так далее. Мой лайфхак — забудьте это слово. Вообще. Перестаньте подсчитывать и спрашивать: "А сколько кому-то там лет?" Да нисколько!» — написала Андреева.
По ее словам, стоит перестать фиксировать внимание на морщинах и «они не будут докучать».
«Я фиксирую свой взор на том, что мне нравится и не замечаю того, что не нравится. По мосту Бесконечности перехожу реку Времени без оглядки назад. Только вперед. И Время отвечает мне тем же — не замечает», — отметила Андреева.
У подписчиков телеведущей фотография и пост вызвали восторженную реакцию.
«Звучит как реклама "Матрицы". Возраста нет! И Вы, Катенька, тому огромный пример», «Всегда смотрю на Вас и набираюсь энергетики!», «Супер фото и пост», «Нереальная!», написали пользователи Instagram в комментариях.