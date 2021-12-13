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1 час назад

Андреева поразила подписчиков фотографией в купальнике

Телеведущая Екатерина Андреева опубликовала в своем Instagram-аккаунте новую фотографию в купальнике. Снимок вызвал у поклонников восторженные отклики.

Андреева поразила подписчиков фотографией в купальнике
Фото: InstagramInstagram

Новую фотографию Андреева сделала в бассейне. На снимке телеведущая позирует в купальнике из черного топа и желтых шорт. Кадр Андреева сделала, держа телефон над головой и акцентируя внимание на своем лице и декольте.

Пост под фото телеведущая решила посвятить возрасту.

«Есть люди вечно недовольные, все время бухтят про возраст и так далее. Мой лайфхак — забудьте это слово. Вообще. Перестаньте подсчитывать и спрашивать: "А сколько кому-то там лет?" Да нисколько!» — написала Андреева.

По ее словам, стоит перестать фиксировать внимание на морщинах и «они не будут докучать».

«Я фиксирую свой взор на том, что мне нравится и не замечаю того, что не нравится. По мосту Бесконечности перехожу реку Времени без оглядки назад. Только вперед. И Время отвечает мне тем же — не замечает», — отметила Андреева.

У подписчиков телеведущей фотография и пост вызвали восторженную реакцию.

«Звучит как реклама "Матрицы". Возраста нет! И Вы, Катенька, тому огромный пример», «Всегда смотрю на Вас и набираюсь энергетики!», «Супер фото и пост», «Нереальная!», написали пользователи Instagram в комментариях.

Шоу-бизнес,Екатерина Андреева,
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