Подруга Хлебниковой рассказала о ее состоянии

Певица Марина Хлебникова спустя месяц после пожара в своей квартире «все еще больна и слаба» и с трудом разговаривает. Об этом рассказала подруга артистки Нина Бусянина в эфире программы «Пусть говорят».

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Бусянина сообщила, что послала Хлебниковой цветы по поводу ее перевода из реанимации в обычную палату, после чего та перезвонила и поблагодарила ее.

«Она перезвонила после моего сообщения и сказала, что получила цветы. Она разговаривает, но говорит с трудом. Марина восстанавливается, но все еще больна и слаба», - рассказала подруга певицы.

Еще одна подруга Марины Хлебниковой, бывшая солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина утверждает, что версия о том, что певица могла находиться в нетрезвом состоянии и уснуть с непогашенной сигаретой, является несостоятельной.

«Сейчас уже понятно, что это была не сигарета. Возгорание произошло из-за короткого замыкания. Ни о каком алкоголе речь не шла», - заявила Гулькина.

9 декабря стало известно, что исполнительницу хита «Чашка кофею» Марину Хлебникову перевели из реанимации в ожоговое отделение, ее состояние стабилизировалось. В реанимации певица провела три недели.