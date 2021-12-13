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1 час назад

Суд запретил депутату Рашкину охотиться и выходить из дома ночью

Басманный суд запретил подозреваемому в убийстве лося на незаконной охоте депутату Государственной Думы от КПРФ Валерию Рашкину охотиться, общаться со свидетелями и выходить из дома ночью. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.

Ранее депутаты Государственной Думы проголосовали за лишение Валерия Рашкина парламентской неприкосновенности.

Согласно версии следствия, в ночь на 29 октября парламентарий вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области, не имея на то разрешения. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и уложили в багажник. Добычу обнаружили сотрудники комитета охотничьего хозяйства региона, которые остановили машину депутата. 2 декабря глава СКР Александр Бастрыкин возбудил в отношении Рашкина уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»).

Шоу-бизнес,Валерий Рашкин,Александр Бастрыкин,КПРФ,Госдума,СКР,РИА Новости,
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