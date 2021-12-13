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27 минут назад

Дана Борисова пришла на «Давай поженимся» в качестве VIP-свахи

Телеведущая Дана Борисова в своих stories заявила, что появится на шоу «Давай поженимся» в качестве VIP-свахи.

Дана Борисова появилась на «Давай поженимся» в необычном амплуа
Фото: InstagramInstagram

Она устроила опрос в Instagram, в котором спросила у подписчиков, в какой роли она появится на передаче с Ларисой Гузеевой. Большинство предположили, что телеведущая придет в качестве невесты, почти 500 человек выбрали вариант «снегурочка».

Чуть меньше фанатов решили, что Борисова выступит соведущей, однако самый непопулярный ответ оказался правильным: девушка планирует появиться на шоу в качестве «VIP-свахи», что она и подтвердила в следующих stories.

«В общем, я была и VIP-свахой и снегурочкой», — призналась Борисова.

Сразу после съемок «Давай поженимся» телеведущая направилась в студию для участия в шоу «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым.

Ранее Дана Борисова пригрозила раздеться в аэропорту из-за задержки рейса.

Шоу-бизнес,Дмитрий Борисов,Дана Борисова,Лариса Гузеева,
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