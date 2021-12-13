Мизулина ответила Моргенштерну

«Есть внимание к нему со стороны его команды, которая раскручивает любое упоминание этого лица. Я не виновата, что мне задают вопросы об этом исполнителе. Мне ничего не отвечать, по их мнению? Кто установил эти правила?» — рассуждает Мизулина.