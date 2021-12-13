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53 минуты назад

Мизулина ответила Моргенштерну

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина ответила на упреки рэпера Моргенштерна в том, что она якобы использует его имя ради хайпа. Она заявила, что будет рада опровергнуть свое заявление о возможном иностранном финансировании рэпера, сообщает «Подъем».

Мизулина ответила Моргенштерну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Идет некая подмена понятий. При чем здесь тема хайпа. Речь идет о том: есть иностранное финансирование или нет. Мы будем рады, если эта информация не подтвердится и опровергнем с удовольствием», — сказала она.

По словам главы ЛБИ, к рэперу нет повышенного внимания.

«Есть внимание к нему со стороны его команды, которая раскручивает любое упоминание этого лица. Я не виновата, что мне задают вопросы об этом исполнителе. Мне ничего не отвечать, по их мнению? Кто установил эти правила?» — рассуждает Мизулина.

Она также отметила, что ее интервью с упоминанием рэпера было в значительной степени отредактировано.

«Это интервью писалось полтора месяца назад, оно вышло в очень сильно смонтированном виде, и меня лично удивили и дата выхода, и то, что вышло в итоге», — резюмировала она.

Ранее Екатерина Мизулина высказалась, что рэпер Моргенштерн получает иностранное финансирование. Она отметила, что в России существует определенный круг исполнителей и блогеров, которые систематично распространяют контент, связанный с тематикой насилия, пропагандой наркотиков и «победобесием».

Моргенштерн в свою очередь подчеркнул, что подобные заявления направлены только на увеличение цитируемости их авторов.

Шоу-бизнес,Екатерина Мизулина,
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