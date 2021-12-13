Цыганова со скандалом покинула «Суперстар!»

Певица Вика Цыганова покинула шоу «Суперстар! Возвращение». Как сообщает «МК», члены жюри раскритиковали ее выступление и назвали программу однообразной.

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В качестве номера Цыганова исполняла песню Олега Газманова «Есаул». Перед зрителями она появилась в галифе и белой рубашке, а в конце на сцену вывели настоящего коня. Однако члены жюри остались недовольны, заявив, что у исполнительницы «мужской» репертуар.

«Я сейчас поймала себя на мысли ― с самого начала проекта у тебя только мужские песни. Ни одной женской! У тебя вечно знамя ― поехали на коне: туда-сюда», — заявила Кудрявцева, которая поставила Цыгановой один балл.

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что у исполнительницы одинаковые образы, хоть сам номер и был хорошим, однако песня Цыгановой совершенно не подходит. В ответ же она заявила, что Соседов в «критике тоже повторяется».

Лариса Долина посоветовала Цыгановой расширять певческий диапазон, а Стас Пьеха оказался недоволен ее манерой общения с жюри. В итоге номер певицы оценили всего в пять баллов, и она оказалась в самом низу турнирной таблицы.

В конце Цыганова заявила, что обид у нее нет и самое главное для нее — что она «решила остаться собой».