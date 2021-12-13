Караченцов 20 лет изменял Поргиной с балериной

Экс-солистка Мариинского театра Елена Дмитриева заявила, что актер Николай Караченцов последние 20 лет своей жизни состоял с ней в близких отношениях и изменял своей супруге, артистке Людмиле Поргиной. В этом она призналась в эфире шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».

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Звезды долгие годы не могли раскрыть правду, однако после смерти Караченцова в 2018 году некоторые подробности об их связи все же всплыли. Несмотря на это, Дмитриева молчала, однако в эфире шоу все же вскрыла правду.

Как выяснилось, она познакомилась с Караченцовым будучи 18-летней, еще никому не известной танцовщицей. Тогда артист влюбился в девушку, постоянно звонил ей и искал поводы встретится.

«Он все время звонил, приходил. И я не могла отказать. Как магия, как магнит. До сих пор я не нашла достойного мужчину, лучше, чем Караченцов», — рассказала балерина.

Четыре года они скрывали отношения, однако Дмитриевой это надоело и она потребовала у него развода с женой. Однако артист отказался уходить из семьи, поскольку у него был маленький сын.