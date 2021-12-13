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22 минуты назад

Шура пожаловался на бездетность

Певец Шура, настоящее имя которого — Александр Медведев, признался, что не может иметь детей. Как рассказал артист в интервью на шоу «Суперстар», за 46 лет жизни у него было множество романов, интрижек и влюбленностей, однако вредные привычки и болезни не позволили ему обзавестись ребенком.

Шура пожаловался на бездетность
Фото: ТАССТАСС

«Ту самую, с которой я мог бы идти по жизни рука об руку, я так и не встретил. Для меня самые близкие и родные — это две собаки: Юся и Муха. Они даже всегда ждут своего хозяина в гримерке», — заявил Шура.

Как рассказал исполнитель, из-за пагубных привычек, ошибок молодости и продолжительной борьбы с раком он практически стерилен. Кроме того, не исключена вероятность рождения ребенка с инвалидностью.

Напомним, что в марте 2020 года Шура перенес экстренную операцию по удалению грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, которая стала у него перерождаться в новый рак. В результате врачи предписали ему похудеть на 30-40 килограмм, что он и сделал.

Шоу-бизнес,Александр Медведев,
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