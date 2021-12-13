Шура пожаловался на бездетность

Певец Шура, настоящее имя которого — Александр Медведев, признался, что не может иметь детей. Как рассказал артист в интервью на шоу «Суперстар», за 46 лет жизни у него было множество романов, интрижек и влюбленностей, однако вредные привычки и болезни не позволили ему обзавестись ребенком.
«Ту самую, с которой я мог бы идти по жизни рука об руку, я так и не встретил. Для меня самые близкие и родные — это две собаки: Юся и Муха. Они даже всегда ждут своего хозяина в гримерке», — заявил Шура.
Как рассказал исполнитель, из-за пагубных привычек, ошибок молодости и продолжительной борьбы с раком он практически стерилен. Кроме того, не исключена вероятность рождения ребенка с инвалидностью.
Напомним, что в марте 2020 года Шура перенес экстренную операцию по удалению грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, которая стала у него перерождаться в новый рак. В результате врачи предписали ему похудеть на 30-40 килограмм, что он и сделал.