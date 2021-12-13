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48 минут назад

Любовь Успенская пожаловалась на отсутствие интимной жизни

Несмотря на свой возраст, Успенская не перестает посещать светские мероприятия, на которых любит пофлиртовать с молодыми поклонниками. Каждый выход звезды в свет сопровождается откровенными нарядами и пристальными взглядами со стороны мужского пола.

Успенская пожаловалась на отсутствие интимной жизни
Фото: InstagramInstagram

Но, похоже, личная жизнь Любови Успенской после последнего развода складывается не так хорошо, как бы ей хотелось. На вопрос журналиста программы «Ты не поверишь!» о том, отмечала ли певица всемирный День секса, который проходит 30 ноября, исполнительница дала понять, что уже и не помнит, что это такое.

«Я вообще не знаю, что это такое, честно говоря, я не праздновала», — сказала звезда.

Любовь Успенская четыре раза была замужем. С последним супругом певица прожила в браке 30 лет, после чего пара распалась.

Одинокая звезда русского шансона до сих пор ищет «того самого» человека, с которым, по ее словам, сможет встретить старость и не боятся за свое семейное счастье.

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,
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