Успенская пожаловалась на отсутствие интимной жизни

Несмотря на свой возраст, Успенская не перестает посещать светские мероприятия, на которых любит пофлиртовать с молодыми поклонниками. Каждый выход звезды в свет сопровождается откровенными нарядами и пристальными взглядами со стороны мужского пола.

Фото: Instagram Instagram

Но, похоже, личная жизнь Любови Успенской после последнего развода складывается не так хорошо, как бы ей хотелось. На вопрос журналиста программы «Ты не поверишь!» о том, отмечала ли певица всемирный День секса, который проходит 30 ноября, исполнительница дала понять, что уже и не помнит, что это такое.

«Я вообще не знаю, что это такое, честно говоря, я не праздновала», — сказала звезда.

Любовь Успенская четыре раза была замужем. С последним супругом певица прожила в браке 30 лет, после чего пара распалась.