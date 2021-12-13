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25 минут назад

Вика Цыганова со скандалом покинула телешоу «Суперстар! Возвращение»

Новый выпуск популярного музыкального шоу «Суперстар! Возвращение» вновь закончился скандалом. Проект покинула Вика Цыганова, устроив напоследок перепалку со звездными членами жюри.

Цыганова со скандалом покинула шоу «Суперстар»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Очередной эфир шоу-проекта «Суперстар! Возвращение» порадовал поклонников яркими номерами и шикарным выбором музыкальных номеров. Однако и на этот раз не обошлось без скандала. Вика Цыганова не смогла спокойно снести критику членов жюри и вступила с ними в легкую перепалку.

На сцене Вика появилась в брюках-галифе и белой рубашке, исполнив песню Олега Газманова «Есаул». Под конец номера артистка вывела на сцену коня, что сделало номер еще более ярким и эффектным. Однако члены жюри остались недовольны.

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Сначала Лера Кудрявцева, с которой ранее уже вступила в перепалку Любаша, а вслед за ней и Сергей Соседов откровенно раскритиковали Цыганову, посетовав, что она выбирает мужской репертуар и не радует зрителей разнообразием. Лариса Долина рекомендовала коллеге расширять свой диапазон, так же как и другие члены жюри, поставив низкую оценку.

Самый высокий балл Вике поставил Стас Пьеха, но это не спасло артистку от выбывания. Сама певица с критикой не согласилась и вступила в легкую перепалку с членами жюри. Позже интернет-пользователи отметили в сети, что во многом согласны с Цыгановой и оценки были не совсем справедливыми.
Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Вика Цыганова,Олег Газманов,Лариса Долина,Стас Пьеха,Лера Кудрявцева,
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