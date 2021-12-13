Цыганова со скандалом покинула шоу «Суперстар»

Новый выпуск популярного музыкального шоу «Суперстар! Возвращение» вновь закончился скандалом. Проект покинула Вика Цыганова, устроив напоследок перепалку со звездными членами жюри.

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Очередной эфир шоу-проекта «Суперстар! Возвращение» порадовал поклонников яркими номерами и шикарным выбором музыкальных номеров. Однако и на этот раз не обошлось без скандала. Вика Цыганова не смогла спокойно снести критику членов жюри и вступила с ними в легкую перепалку.

На сцене Вика появилась в брюках-галифе и белой рубашке, исполнив песню Олега Газманова «Есаул». Под конец номера артистка вывела на сцену коня, что сделало номер еще более ярким и эффектным. Однако члены жюри остались недовольны.

Сначала Лера Кудрявцева, с которой ранее уже вступила в перепалку Любаша, а вслед за ней и Сергей Соседов откровенно раскритиковали Цыганову, посетовав, что она выбирает мужской репертуар и не радует зрителей разнообразием. Лариса Долина рекомендовала коллеге расширять свой диапазон, так же как и другие члены жюри, поставив низкую оценку.