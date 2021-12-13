Моргенштерн ответил на обвинения Мизулиной

Рэпер Алишер Моргенштерн назвал пиаром обвинения в получении им иностранного финансирования и попросил «серьезных дяденек и тетенек» не набивать себе цитируемость на его имени. Соответствующее заявление он опубликовал в Instagram.
Ранее директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в интервью журналистке Ирине Шихман заявила, что Алишер Моргенштерн пропагандирует наркотики на деньги иностранных заказчиков. По словам Мизулиной, исполнителям наподобие Моргенштерна «дается определенный файл с темами, которые необходимо затрагивать» в их творчестве. Затем они продвигают данные идеи.
В свою очередь Алишер Моргенштерн назвал такие обвинения попыткой пиара, опубликовав в «сторис» «секретный файл».
«Дорогие серьезные дяденьки и тетеньки! Хорош уже пиарить себя за счет моего имени и набивать себе цитируемость в новостях. Народ России не глупый и все понимает», — попросил рэпер.
В конце ноября стало известно, что Моргенштерн уехал из России после обвинений главы Следственного комитета России. Александр Бастрыкин заявил, что «Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях».