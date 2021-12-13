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1 час назад

Басков рассказал о своем опыте поиска партнеров на сайтах знакомств

Российский певец Николай Басков рассказал о поиске партнеров на сайтах знакомств. Его слова приводит сайт «Дни.ру».

Басков рассказал об опыте поиска партнеров на сайтах знакомств
Фото: ТАССТАСС

Артист признался, что недавно вел свадьбу пары, которая познакомились в интернете.

«Они оба из хороших, культурных семей, но нашли там свое счастье. (...) Надо просто уверенно двигаться навстречу своей судьбе!» — сказал Басков за кулисами премии «Золотой граммофон».

45-летний музыкант отметил, что и сам когда-то регистрировался на сайтах знакомств, однако подобный опыт оказался для него неудачным.

«Мне нет смысла знакомиться в интернете, поскольку все равно мне там никто не верит, что это я», — подытожил певец, добавив, что многочисленные поклонники часто ему пишут в личные сообщения в Instagram.

В октябре этого года Николай Басков удивил фанатов новой татуировкой и ярким маникюром. Исполнитель опубликовал снимок, на котором показал наколку на шее в виде кубка с надписью Voice («Голос»).

Шоу-бизнес,Николай Басков,
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