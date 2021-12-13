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40 минут назад

Гном Гномыч «Отдубасил» Диму Билана и попал на видео

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и Яны Рудковской, Александр, более известный как Гном Гномыч опубликовал шуточное видео в Instagram, как бьет певца Диму Билана.

На кадрах видно, как Саша наносит несколько ударов подряд в плечо Билана, пока тот ест пасту.

«Отдубасил крестного за то, что редко приезжает ко мне в гости. Он даже не обиделся. Надеюсь, наша шутка зайдет», — подписал видео 8-летний фигурист.

Стоит отметить, что музыкант на протяжении многих лет сотрудничает с матерью Александра и женой Евгения Плющенко, музыкальным продюсером Яной Рудковской и является крестным отцом Гном Гномыча.

Шоу-бизнес,Видео,Дима Билан,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
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