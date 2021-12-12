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1 час назад

Дробыш рассказал, почему выгнал Илью Милохина из своего центра

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш был гостем шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. Там он высказал свое мнение про братьев Милохиных и объяснил, почему сначала пригласил Илью в свой продюсерский центр, но вскоре расторг с ним все договоренности, - сообщает radiokp.

Дробыш рассказал, почему выгнал Илью Милохина из своего центра
Фото: InstagramInstagram

Дробыш считает, что Илью и Даню назвать музыкантами можно с большой натяжкой. Но он думал, что они могут внести свежие ноты в музыкальное пространство. И он позвал Илью, которого вскоре выгнал – за наркотики.

«Мне казалось, он может учиться, должен нести харизматичную искру. Плюс я думал, он отдаст дань "немузыке", которая сейчас происходит в музыке. Но есть вещи, которые я не позволяю никому, — наркотики. Судя по всему, он их притащил в офис», — заявил Дробыш.

Ранее супруга футболиста Павла Погребняка Мария рассказывала о проблемах с наркотиками у старшего брата Дани Милохина, тиктокера Ильи Милохина. По словам Погребняк, Илья Милохин ушел из тик-ток-хауса PopStar, который она продюсировала.

Шоу-бизнес,Павел Погребняк,Виктор Дробыш,Лера Кудрявцева,
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