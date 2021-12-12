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38 минут назад

«Образ бомжстайл». Поклонники высмеяли наряд Бузовой

Ольга Бузова в инстаграме выложила свою очередную фотографию. Фолловеры наряд поющей телеведущей раскритиковали от души, назвав «отстоем» и «бомжстайлом».

«Образ бомжстайл». Поклонники высмеяли наряд Бузовой
Фото: InstagramInstagram

Хейтеры спикировали на нестандартную деталь – черные носки вкупе с серебристыми босоножками. Заодно перепало критики и платью- пиджаку, его сочли негодным по размеру именно поэтому перетянутым пояском – чтобы держался.

«Здесь вообще собран весь образ бомжстайл. Носки в сандалики, пиджачок с чужого плеча, перетянутый пояском. Этакий образ — что нашла в мусорном баке, то и надела»; «Выгнать надо стилиста, носки с босоножками кошмарно смотрятся. Да и сегодняшний образ в целом отстой»;«Под туфли носки — это что-то новенькое», «босоножки натерли???», «Как хочется видеть Олю в элегантном образе. Очень жаль... Кто ей их подбирает? Это ужас...», - микроблог артистки полон возмущенных комментариев.

Певица Ольга Бузова не исключает, что может податься в политику после того, как реализует все свои идеи на телевидении, сцене и в музыке. Как сообщает «КП», знаменитость призналась, что у нее есть большие планы на будущее. Сейчас Ольга задумалась о том, чтобы получить театральное образование. По признанию певицы, ей не хватает «школы жизни» и существуют навыки, которыми бы она хотела обладать.
Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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