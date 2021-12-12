«Образ бомжстайл». Поклонники высмеяли наряд Бузовой

«Здесь вообще собран весь образ бомжстайл. Носки в сандалики, пиджачок с чужого плеча, перетянутый пояском. Этакий образ — что нашла в мусорном баке, то и надела»; «Выгнать надо стилиста, носки с босоножками кошмарно смотрятся. Да и сегодняшний образ в целом отстой»;«Под туфли носки — это что-то новенькое», «босоножки натерли???», «Как хочется видеть Олю в элегантном образе. Очень жаль... Кто ей их подбирает? Это ужас...», - микроблог артистки полон возмущенных комментариев.