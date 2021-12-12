Соседов объяснил, почему не меняются участники новогодних «Огоньков»

«Телевидение работает по своим законам, и там наплевать, что кто-то думает по этому поводу. ТВ завязано на рекламе и финансах, им нужны только рейтинговые персоны, а это, как правило, возрастные артисты. Ну не Моргенштерна же с Милохиным включать в эти „огоньки“! Аудитория этих „огоньков“ тоже сугубо возрастная. Молодежь не смотрит ТВ в новогодние дни. У них другие развлечения».