В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
31 минуту назад

Соседов объяснил, почему не меняются участники новогодних «Огоньков»

Год за годом в новогоднюю ночь зрители видят с экранов телевидения одни и те же лица. Перед зрителями выступают всем известные Филипп Киркоров, Николай Басков, Максим Галкин и другие, столь же знакомые артисты. Почему состав участников практически не меняется?

Соседов объяснил, почему не меняются участники новогодних «Огоньков»
Фото: ТАССТАСС

Вот и сейчас, в преддверии новогодних праздников, в социальных сетях все чаще звучат разговоры о том, что люди хотят увидеть что-то новенькое. Но команда неизменна – как стабильно знаменитое шоу «Голубой огонек», выходящее на российском телевидении уже более шести десятков лет, и «Оливье» в салатниках, - рассказывают dni.ru.

Сергей Соседов объяснил, почему так происходит.

«Телевидение работает по своим законам, и там наплевать, что кто-то думает по этому поводу. ТВ завязано на рекламе и финансах, им нужны только рейтинговые персоны, а это, как правило, возрастные артисты. Ну не Моргенштерна же с Милохиным включать в эти „огоньки“! Аудитория этих „огоньков“ тоже сугубо возрастная. Молодежь не смотрит ТВ в новогодние дни. У них другие развлечения».

Сергей Соседов рассказал журналистам, что некоторые песни Филиппа Киркорова следует запретить. Российский музыкальный критик заявил, что «у него бы не прошли» как минимум два хита — «Ibiza» (Киркоров исполняет композицию совместно с Николаем с Николаем Басковым) и «Цвет настроения синий».

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Максим Галкин,Николай Басков,Филипп Киркоров,Дни.Ру,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители