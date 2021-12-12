Соседов объяснил, почему не меняются участники новогодних «Огоньков»

Год за годом в новогоднюю ночь зрители видят с экранов телевидения одни и те же лица. Перед зрителями выступают всем известные Филипп Киркоров, Николай Басков, Максим Галкин и другие, столь же знакомые артисты. Почему состав участников практически не меняется?
Вот и сейчас, в преддверии новогодних праздников, в социальных сетях все чаще звучат разговоры о том, что люди хотят увидеть что-то новенькое. Но команда неизменна – как стабильно знаменитое шоу «Голубой огонек», выходящее на российском телевидении уже более шести десятков лет, и «Оливье» в салатниках, - рассказывают dni.ru.
Сергей Соседов объяснил, почему так происходит.
«Телевидение работает по своим законам, и там наплевать, что кто-то думает по этому поводу. ТВ завязано на рекламе и финансах, им нужны только рейтинговые персоны, а это, как правило, возрастные артисты. Ну не Моргенштерна же с Милохиным включать в эти „огоньки“! Аудитория этих „огоньков“ тоже сугубо возрастная. Молодежь не смотрит ТВ в новогодние дни. У них другие развлечения».
Сергей Соседов рассказал журналистам, что некоторые песни Филиппа Киркорова следует запретить. Российский музыкальный критик заявил, что «у него бы не прошли» как минимум два хита — «Ibiza» (Киркоров исполняет композицию совместно с Николаем с Николаем Басковым) и «Цвет настроения синий».