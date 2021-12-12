Конфликт Дробыша и Самбурской еще не завершен

Настасья Самбурская и Виктор Дробыш продолжают выяснять отношения в судах. Тяжбы идут с переменным успехом и продолжаются уже больше года.

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Самбурская пытается расторгнуть контракт с продюсером – чтобы без потерь и досрочно, Дробыш – отсудить у певицы неустойку. Об этом рассказывает СтарХит.

В программе «Секрет на миллион» Виктор рассказал о конфликте со своей подопечной. Он считает, что изначально Настасья не знала точно, чего хотела, а затем не выполнила взятые на себя обязательства.

«Она не туда попала. С ней произошло все хорошее, что с ней могло произойти. Она запела шансон, мы года полтора выбирали, что же она все-таки должна запеть. А когда дело дошло до работы, она стала отказываться. Это балованность, которую выработал Instagram. Не нужно ехать работать на Новый год за два миллиона рублей, когда можно выложить в рекламу в блоге», - считает продюсер.

У его оппонентки мнение иное.

«Реальная работа по моему продвижению закончилась, так и не успев толком начаться. Остались только кабальные условия и обязательства по договору, согласно которым практически полностью ограничена свобода моей деятельности как артиста, в том числе и по проектам, не связанным с В. Я. Дробышем. Была неопытной и не разобралась в том, что подписала», - утверждает Самбурская.

Суд по претензиям к контракту Настасья проиграла. Продюсерский центр смог доказать, что исполнил перед звездой обязательства: записал не менее 10 песен, создал не менее трех видеоклипов и выпустил не менее одного альбома. До июня следующего года Настасья остается с обязательствами перед Виктором.

А вот иск Дробыша, в котором он потребовал возместить все деньги, которые потратил на работу с Настасьей - 13 миллионов рублей, был опротестован. Продюсер проиграл в суде.