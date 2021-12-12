Актер Максим Дрозд просит помолиться за сына

Сегодня в инстаграме российского актера Максима Дрозда , известного зрителям по лентам «Охота на пиранью», «Ликвидация», «Мурка» и другим, появилась тревожная запись.

Максим написал, что у его сына тяжелая травма и попросил помолиться за выздоровление юноши.

У актера четверо наследников от трех браков. Егор, которому 24 года – его единственный сын. Парень пошел по стопам отца, окончил Школу-студию МХАТа и уже успел сняться в сериале «Бабочки и птицы», в котором сыграл персонажа, некогда воплощенного на экране его родителем, только в молодости.