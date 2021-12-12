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37 минут назад

Актер Максим Дрозд просит помолиться за сына

Сегодня в инстаграме российского актера Максима Дрозда, известного зрителям по лентам «Охота на пиранью», «Ликвидация», «Мурка» и другим, появилась тревожная запись.

Актер Максим Дрозд просит помолиться за сына
Фото: InstagramInstagram

Максим написал, что у его сына тяжелая травма и попросил помолиться за выздоровление юноши.

У актера четверо наследников от трех браков. Егор, которому 24 года – его единственный сын. Парень пошел по стопам отца, окончил Школу-студию МХАТа и уже успел сняться в сериале «Бабочки и птицы», в котором сыграл персонажа, некогда воплощенного на экране его родителем, только в молодости.

Звезда шоу «Одна за всех» Анна Ардова несколько лет назад ушла от мужа, и вскоре после этого экс-супруг умер от рака. Журналисты «Экспресс-газеты» выяснили у друзей Анны, что она не смогла устоять перед своим коллегой по театру и нескольким кинопроектам Максимом Дроздом. Актриса решила честно рассказать о своем новом увлечении супругу Александру Шаврину и ушла от него.
Шоу-бизнес,Александр Шаврин,Максим Дрозд,Анна Ардова,Экспресс-газета,
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