Филипп Киркоров запустил кондитерский бизнес

Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что теперь он владеет небольшой фабрикой по производству зефира в Ижевске. О том, где именно находится его предприятие и как купить продукцию, народный артист не уточнил. Сначала исполнитель заявил, что сам построил завод, однако после признался, что оговорился. Киркоров убеждён, что с его приходом в «сладкий» бизнес продукция фабрики станет гораздо вкуснее и популярнее.