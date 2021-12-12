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1 час назад

Филипп Киркоров запустил кондитерский бизнес

Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что теперь он владеет небольшой фабрикой по производству зефира в Ижевске. О том, где именно находится его предприятие и как купить продукцию, народный артист не уточнил. Сначала исполнитель заявил, что сам построил завод, однако после признался, что оговорился. Киркоров убеждён, что с его приходом в «сладкий» бизнес продукция фабрики станет гораздо вкуснее и популярнее.

Филипп Киркоров запустил кондитерский бизнес
Фото: Serge Serebro, Vitebsk Popular News, CC BY-SA 4.0Serge Serebro, Vitebsk Popular News, CC BY-SA 4.0

«Это пирожное моего производства, у меня маленький заводик, я его построил в Ижевске», — привёл телеканал НТВ слова Киркорова.

Впрочем, быстро поняв, что оговорился, певец поправил себя — не построил, а купил.

«Он давно существует, просто я пока не добился совершенства», — сказал певец.

Первыми зефир от Киркорова продегустировали журналисты.

«Только пару часов назад произвели и сегодня привезли, это сейчас у меня такое маленькое развлечение… Очень сексуальный вкус», — добавил народный артист.

Ранее «Секрет» писал , что Киркоров потратил на день рождения своей 10-летней дочери Аллы-Виктории 5 млн рублей. 54-летний музыкант устроил вечеринку в стиле любимого фильма именинницы «Круэлла». Само мероприятие прошло на элитной вилле «Вилла Ротонда» в Подмосковье. Аренда зала обошлась Киркорову в 1,5 млн рублей, ещё столько же он потратил на украшение зала.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,НТВ,
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