Филипп Киркоров запустил кондитерский бизнес

Российский певец Филипп Киркоров рассказал, что теперь он владеет небольшой фабрикой по производству зефира в Ижевске. О том, где именно находится его предприятие и как купить продукцию, народный артист не уточнил. Сначала исполнитель заявил, что сам построил завод, однако после признался, что оговорился. Киркоров убеждён, что с его приходом в «сладкий» бизнес продукция фабрики станет гораздо вкуснее и популярнее.
«Это пирожное моего производства, у меня маленький заводик, я его построил в Ижевске», — привёл телеканал НТВ слова Киркорова.
Впрочем, быстро поняв, что оговорился, певец поправил себя — не построил, а купил.
«Он давно существует, просто я пока не добился совершенства», — сказал певец.
Первыми зефир от Киркорова продегустировали журналисты.
«Только пару часов назад произвели и сегодня привезли, это сейчас у меня такое маленькое развлечение… Очень сексуальный вкус», — добавил народный артист.
Ранее «Секрет» писал , что Киркоров потратил на день рождения своей 10-летней дочери Аллы-Виктории 5 млн рублей. 54-летний музыкант устроил вечеринку в стиле любимого фильма именинницы «Круэлла». Само мероприятие прошло на элитной вилле «Вилла Ротонда» в Подмосковье. Аренда зала обошлась Киркорову в 1,5 млн рублей, ещё столько же он потратил на украшение зала.