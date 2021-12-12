«Живи и корми своих детей»: Макеева дала совет Мальковой

Анастасия Макеева дала совет бывшей супруге своего мужа Романа Малькова, которая требует алименты на троих детей. Светлана Малькова заявляет, что многодетный отец Роман уклоняется от выплат на детей. Анастасия утверждает, что это не так, однако на предложения от фолловеров выложить платежные документы, отвечает отказом.
Накануне же Светлана отмечала день рождения, поздравив себя поездкой в Париж. Макеева не упустила этот факт из внимания, сообщив, что, по ее мнению, раз мама разъезжает по парижам, то денег у нее достаточно. И предложила перестать судиться и требовать алименты.
«Лично у меня нет детей, и я ни на кого не подаю. Мне вообще не сильно понятна эта история. Если ты такая независимая и успешная, зачем все эти споры и унижения. Живи и корми своих детей без вечных судов. Я бы в жизни не унижалась из-за этих копеек, что полагаются по закону. Да и не будь этой грязи и злобы, лично я бы ей помогала, но после всего этого цирка даже брезгливо как-то. Я лучше отдам деньги тем, кто реально нуждается. Если мама летает в Париж, значит деньги есть. А есть дети, которым реально нужна помощь», —написала актриса.
Анастасия Макеева снова попала в больницу. 39-летней актрисе стала плохо прямо во время репетиции, скорая помощь была вызвана прямо в театр. Об этом рассказала сама Анастасия, разместив сторис инстаграма фотографию с медицинским работником.