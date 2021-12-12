«Живи и корми своих детей»: Макеева дала совет Мальковой

«Лично у меня нет детей, и я ни на кого не подаю. Мне вообще не сильно понятна эта история. Если ты такая независимая и успешная, зачем все эти споры и унижения. Живи и корми своих детей без вечных судов. Я бы в жизни не унижалась из-за этих копеек, что полагаются по закону. Да и не будь этой грязи и злобы, лично я бы ей помогала, но после всего этого цирка даже брезгливо как-то. Я лучше отдам деньги тем, кто реально нуждается. Если мама летает в Париж, значит деньги есть. А есть дети, которым реально нужна помощь», —написала актриса.