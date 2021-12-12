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45 минут назад

Мама Королевой ищет возможность подработать

Мама Наташи Королевой, бывшая ведущая передачи «Время обедать!» Людмила Порывай предложила подписчикам своего микроблога в инстаграме услугу – платные поздравления. Пожилая дама давно живет в США, вышла там замуж и получает пенсию, однако, сидеть без дела не хочет.

Мама Королевой ищет возможность подработать
Фото: InstagramInstagram

«Дорогие мои! Если вы хотите поздравить своих любимых, детей, родственников с праздниками — с днем рождения, с юбилеями, с Новым годом, с Рождеством — не стесняйтесь! В шапке профиля заказывайте. Я с изюминкой, со стихами, с песнями это сделаю, учту ваши пожелания. Ваша мама Люда, я вас люблю!», - сообщила она.

Хейтеры не упустили случая позлословить. 75-летнюю Людмилу Ивановну упрекнули в алчности:

«Денежки нужны мамуле?», «Американской пенсии не хватает?»

Досталось и Наташе:

«Доча бюджет урезала?»

Но все же большинство подписчиков восприняли идею Людмилы как предложение интересное и заманчивое, отметили его позитивность и пожелали звездной бабушке успехов.

«Зажигалочка», «Дорогая, спасибо за такое большое сердце, душу и настроение!», «Вы удивительная женщина, сколько энергии и позитива от вас исходит, здоровья и благополучия вам и вашей семье»!

Ранее мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай раскрыла «маленькие секреты» своей жизни в Майами. Людмила встретила оператора в коротеньком наряде с открытыми плечами и повела его на пляж, где она, по ее признанию, каждое утро гуляет и «бегает от старости».

Экс-телеведущая также заявила, что регулярно плавает в океане и после купания полчаса не смывает с себя морскую воду, потому что она питает кожу и дает прилив сил.
Шоу-бизнес,Людмила Порывай,Наташа Королева,
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