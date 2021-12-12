Мама Королевой ищет возможность подработать

«Дорогие мои! Если вы хотите поздравить своих любимых, детей, родственников с праздниками — с днем рождения, с юбилеями, с Новым годом, с Рождеством — не стесняйтесь! В шапке профиля заказывайте. Я с изюминкой, со стихами, с песнями это сделаю, учту ваши пожелания. Ваша мама Люда, я вас люблю!», - сообщила она.