Мама Королевой ищет возможность подработать

Мама Наташи Королевой, бывшая ведущая передачи «Время обедать!» Людмила Порывай предложила подписчикам своего микроблога в инстаграме услугу – платные поздравления. Пожилая дама давно живет в США, вышла там замуж и получает пенсию, однако, сидеть без дела не хочет.
«Дорогие мои! Если вы хотите поздравить своих любимых, детей, родственников с праздниками — с днем рождения, с юбилеями, с Новым годом, с Рождеством — не стесняйтесь! В шапке профиля заказывайте. Я с изюминкой, со стихами, с песнями это сделаю, учту ваши пожелания. Ваша мама Люда, я вас люблю!», - сообщила она.
Хейтеры не упустили случая позлословить. 75-летнюю Людмилу Ивановну упрекнули в алчности:
«Денежки нужны мамуле?», «Американской пенсии не хватает?»
Досталось и Наташе:
«Доча бюджет урезала?»
Но все же большинство подписчиков восприняли идею Людмилы как предложение интересное и заманчивое, отметили его позитивность и пожелали звездной бабушке успехов.
«Зажигалочка», «Дорогая, спасибо за такое большое сердце, душу и настроение!», «Вы удивительная женщина, сколько энергии и позитива от вас исходит, здоровья и благополучия вам и вашей семье»!
Ранее мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай раскрыла «маленькие секреты» своей жизни в Майами. Людмила встретила оператора в коротеньком наряде с открытыми плечами и повела его на пляж, где она, по ее признанию, каждое утро гуляет и «бегает от старости».