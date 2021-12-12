Наргиз публично призналась, что выпивает на концертах

Певица Наргиз и продюсер Виктор Дробыш были гостями телепередачи «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. Наргиз рассказала о своем райдере и сделала неожиданное признание в привычке подбадривать себя спиртным в дни гастролей.

Фото: Instagram Instagram

Лера Кудрявцева поинтересовалась, что входит в гастрольный райдер певицы. Как оказалось, звезда всегда заказывает очень скромный набор продуктов питания – воду, зеленый чай, хлебцы, но требует автомобиль со спальным местом.

«Это правда. Просто, когда концерт заканчивается, то нам надо ехать в другой город часов восемь-девять. И, конечно, мне нужно спальное место», — отметила Наргиз.

В ходе телешоу Закирова призналась, что перед выступлениями на концертах и даже во время выступлений употребляет алкоголь, - пишет riafan.

«Когда приезжаю в зал, то могу себе позволить алкоголь и огурчики. Да, я могу выпить перед концертом, могу выпить во время концерта», - подтвердила артистка.