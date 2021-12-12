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1 час назад

Наргиз публично призналась, что выпивает на концертах

Певица Наргиз и продюсер Виктор Дробыш были гостями телепередачи «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. Наргиз рассказала о своем райдере и сделала неожиданное признание в привычке подбадривать себя спиртным в дни гастролей.

Наргиз публично призналась, что выпивает на концертах
Фото: InstagramInstagram

Лера Кудрявцева поинтересовалась, что входит в гастрольный райдер певицы. Как оказалось, звезда всегда заказывает очень скромный набор продуктов питания – воду, зеленый чай, хлебцы, но требует автомобиль со спальным местом.

«Это правда. Просто, когда концерт заканчивается, то нам надо ехать в другой город часов восемь-девять. И, конечно, мне нужно спальное место», — отметила Наргиз.

В ходе телешоу Закирова призналась, что перед выступлениями на концертах и даже во время выступлений употребляет алкоголь, - пишет riafan.

«Когда приезжаю в зал, то могу себе позволить алкоголь и огурчики. Да, я могу выпить перед концертом, могу выпить во время концерта», - подтвердила артистка.

Известная певица, финалистка проекта «Голос» на Первом канале Наргиз Закирова недавно во второй раз стала бабушкой. Младшая дочь знаменитости подарила ей внука. Певица счастлива, что в семье произошло пополнение.

Шоу-бизнес,Наргиз Закирова,Виктор Дробыш,Лера Кудрявцева,
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