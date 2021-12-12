«Я обнулилась!» Гузеева похудела под руководством докторов

Лариса Гузеева после перенесенного коронавируса сильно поправилась. Справиться с лишними килограммами в домашней обстановке не получалось, и телеведущая решила вернуть себе былую стройность в специальной клинике.
«Как перед НГ не потерпеть и не пострадать? Моя халатная неделя проходит под присмотром опытных специалистов и врачей. Ковидно- гормональные кг. уходят со скрипом. Жизнь-борьба», - сообщила Гузеева в микроблоге.
Поклонники подбадривали Ларису, дни шли – и желанный результат был достигнут.
«Ура! Я обнулилась. Светмойзеркальце говорит, что все очень даже неплохо и я готова к НГ съемкам. Сама бы не справилась», - похвасталась актриса.
Психолог Юлия Никас прокомментировала ситуацию порталу «Дни.ру».
«Обнуление – необходимый процесс. Когда мы скидываем вес и проходим чистку организма, то, естественно, это происходит не только на физическом плане, но и на уровне разума и эмоций. Особенно в преддверии Нового года, когда у большинства людей есть бессознательное желание подвести итоги своего года, на работе и в жизни, когда человек осмысливает свой год и понимает, что он хочет в следующем».
Также Юлия объяснила, почему многие люди после болезни набирают вес.
«Вот, например, почему женщина, придя с работы вечером, знает что есть не надо? Но открывает холодильник и поощряет себя, потому что устала и хочет получить удовольствие. Когда человек болеет, он начинает позволять себе больше, радовать себя. Если он испытывает удовольствие в основном от еды, то он начинает поправляться, когда ему не хватает чего-то. Потому что это самый простой способ».