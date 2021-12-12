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18 минут назад

«Я обнулилась!» Гузеева похудела под руководством докторов

Лариса Гузеева после перенесенного коронавируса сильно поправилась. Справиться с лишними килограммами в домашней обстановке не получалось, и телеведущая решила вернуть себе былую стройность в специальной клинике.

«Я обнулилась!» Гузеева похудела под руководством докторов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Как перед НГ не потерпеть и не пострадать? Моя халатная неделя проходит под присмотром опытных специалистов и врачей. Ковидно- гормональные кг. уходят со скрипом. Жизнь-борьба», - сообщила Гузеева в микроблоге.

Поклонники подбадривали Ларису, дни шли – и желанный результат был достигнут.

«Ура! Я обнулилась. Светмойзеркальце говорит, что все очень даже неплохо и я готова к НГ съемкам. Сама бы не справилась», - похвасталась актриса.

Психолог Юлия Никас прокомментировала ситуацию порталу «Дни.ру».

«Обнуление – необходимый процесс. Когда мы скидываем вес и проходим чистку организма, то, естественно, это происходит не только на физическом плане, но и на уровне разума и эмоций. Особенно в преддверии Нового года, когда у большинства людей есть бессознательное желание подвести итоги своего года, на работе и в жизни, когда человек осмысливает свой год и понимает, что он хочет в следующем».

Также Юлия объяснила, почему многие люди после болезни набирают вес.

«Вот, например, почему женщина, придя с работы вечером, знает что есть не надо? Но открывает холодильник и поощряет себя, потому что устала и хочет получить удовольствие. Когда человек болеет, он начинает позволять себе больше, радовать себя. Если он испытывает удовольствие в основном от еды, то он начинает поправляться, когда ему не хватает чего-то. Потому что это самый простой способ».

Осенью телеведущая почувствовала себя плохо после поездки в Крым, где ей делали оздоровительные процедуры в одной из коммерческих клиник. У артистки поднялась температура, возникли проблемы с дыханием. В Москве Гузееву доставили в Коммунарку, где у нее выявили коронавирусную инфекцию.
Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
18+
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