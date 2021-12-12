«Я обнулилась!» Гузеева похудела под руководством докторов

«Обнуление – необходимый процесс. Когда мы скидываем вес и проходим чистку организма, то, естественно, это происходит не только на физическом плане, но и на уровне разума и эмоций. Особенно в преддверии Нового года, когда у большинства людей есть бессознательное желание подвести итоги своего года, на работе и в жизни, когда человек осмысливает свой год и понимает, что он хочет в следующем».