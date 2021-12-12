Бывшая жена обвинила Рому Жукова в гибели их дочери

«Наша Лиза ушла не потому, что она так хотела. Она взяла на себя грех родителей. Когда я вынашивала Викторию, у меня была мечта увеличить жилищные условия. Я увидела красивый таунхаус. Приехала беременная на сделку, предложила рассрочку. Хозяин пошел на уступки. До этой покупки мы с бывшим были в Таиланде, где встретили человека, который предложил нам контракт на два миллиона рублей (эти деньги вложили в покупку таунхауса). Бывший вместе с друзьями кинул этого человека, и это грех. И за грех платят дети…»