Бывшая жена обвинила Рому Жукова в гибели их дочери

Елена Жукова считает, что маленькая Елизавета-Виктория умерла из-за грехов своего отца. Ребенок погиб в пятилетнем возрасте. Официальная версия – несчастный случай на детской игровой площадке.
На своей страничке в инстаграме Елена опубликовала большой и неожиданно откровенный пост. Девочка ушла из жизни в 2012 году, но поделиться своими мыслями Жукова смогла только сейчас.
Несчастье случилось, когда Елена была беременна следующим ребенком. А предшествовали ему материальные трудности и мошеннический поступок певца.
«Наша Лиза ушла не потому, что она так хотела. Она взяла на себя грех родителей. Когда я вынашивала Викторию, у меня была мечта увеличить жилищные условия. Я увидела красивый таунхаус. Приехала беременная на сделку, предложила рассрочку. Хозяин пошел на уступки. До этой покупки мы с бывшим были в Таиланде, где встретили человека, который предложил нам контракт на два миллиона рублей (эти деньги вложили в покупку таунхауса). Бывший вместе с друзьями кинул этого человека, и это грех. И за грех платят дети…»
Покупка нового дома сразу обернулась чередой трагических событий.
«Этот таунхаус нам куча проблем принес, там умер работник, там нас кидали рабочие на деньги, и все это вот энергия проклятых денег. И в тот год родилась Вика , и умерла Лиза …И я чуть тогда не умерла от потери крови ,когда рождалась Вика. Бог сохранил жизнь Вике и мне, но за грехи родителей забрал Лизу», - рассказала Елена.
Подписчики по-разному отреагировали на откровения потерявшей ребенка женщины.
Кто-то считает ее рассказ откровенной выдумкой (в части божественного провидения)
«Живут люди всю жизнь, всех обманывают и ничего, спокойно умирают. И дети их также всю жизнь живут. А хорошие люди всю жизнь делают добро и то болезни, то смерть раньше времени. Никакой связи в общем. Просто вы пытаетесь найти какую-то причину. А ее нет. Просто случайность и погиб ребенок. Обманул ли муж кого-то или нет».
Кто-то же, наоборот полностью согласен с Еленой.
«Милая Леночка, страшно очень то, что Господь взял плату не деньгами, а таким жестоким образом, но Господь-судья и ему виднее. А Вам огромное уважение, Вы достойно держите удары, теперь вот откровенно и бескорыстно рассказали о своей внутренней боли, о грехе, который тяжким грузом лежит на сердце. Вам обязательно будет легче, раз Вы выпустили это из себя!»