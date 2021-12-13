Дэвид Бекхэм стал шафером на свадьбе своего 73-летнего отца

Когда 73-летний Тэд решил сыграть свадьбу со своей новой избранницей, футболист одобрил его выбор. Возлюбленной Бекхэма-старшего стала 62-летняя активистка и адвокат Хилари Мередит. Для них обоих этот брак стал вторым в жизни. Свадебная церемония прошла в Лондоне. Пара не стала проводить пышное торжество, сделав выбор в пользу скромного праздника в кругу семьи и друзей. Дэвид Бекхэм выбрал для мероприятия костюм с цветком. Он, согласно традициям, подал отцу и его возлюбленной кольца, а также обратился к молодоженам с речью.