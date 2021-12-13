В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
1 час назад

Дэвид Бекхэм стал шафером на свадьбе своего 73-летнего отца

Отец футболиста Дэвида Бекхэма Тэд женился на адвокате-миллионерше Хилари Мередит. Спортсмен не только отпраздновал свадьбу родителя, но и выступил на праздничном мероприятии в роли шафера, сообщает телеканал "360".

Дэвид Бекхэм стал шафером на свадьбе своего 73-летнего отца
Фото: InstagramInstagram

Когда 73-летний Тэд решил сыграть свадьбу со своей новой избранницей, футболист одобрил его выбор. Возлюбленной Бекхэма-старшего стала 62-летняя активистка и адвокат Хилари Мередит. Для них обоих этот брак стал вторым в жизни. Свадебная церемония прошла в Лондоне. Пара не стала проводить пышное торжество, сделав выбор в пользу скромного праздника в кругу семьи и друзей. Дэвид Бекхэм выбрал для мероприятия костюм с цветком. Он, согласно традициям, подал отцу и его возлюбленной кольца, а также обратился к молодоженам с речью.

"Это было очень маленькое личное торжество только с родными и близкими друзьями, включая Дэвида, Викторию и их троих детей. Дэвид стал свидетелем со стороны жениха: он подавал кольца и произнес торжественную речь", — привело The Sun слова своего источника.

Шоу-бизнес,Крещение,Дэвид Бекхэм,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители