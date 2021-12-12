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1 час назад

«Почти не ходит»: что известно о состоянии 83-летней Эдиты Пьехи

Музыкант Стас Пьеха рассказал, как себя чувствует его звездная бабушка. По признанию внука, Эдита Станиславовна редко поднимается с кровати и еще реже выходит из дома.

«Почти не ходит»: что известно о состоянии Эдиты Пьехи
Фото: Александр Глуз/«КП»Александр Глуз/«КП»

83-летняя певица Эдита Пьеха давно пропала с радаров поклонников. Еще несколько лет назад народная артистка СССР практически перестала выходить в свет и давать концерты. Также Эдита Станиславовна не дает интервью, поэтому то, как она живет сейчас, во многом является загадкой. В эфире шоу «Секрет на миллион» внук звезды, 41-летний музыкант Стас Пьеха, откровенно ответил на вопросы о своей звездной бабушке. Как оказалось, знаменитость перестала выходить из дома и в основном лежит.

«Не гуляет и почти не ходит. И очень сложно ее заставить что-то сделать. Но как только у нее намечается концерт — она бегает!», — сообщил Стас Пьеха.

Летом этого года стало известно, что у Эдиты Станиславовны начались проблемы с ногами. В свое время артистке проводили операции на коленях, и после хирургического вмешательства она не «расходила» их как следует. Также Пьеха сообщил, что его бабушка «не очень сильно хочет» выступать.

«Я петь не могу, только слушать. Сама напелась», — отмечает сама народная артистка.

Впрочем, Эдита Пьеха так до сих пор и не провела прощальный концерт. Состоится ли он когда-нибудь — большой вопрос. Ведь, как объясняет ее внук, подобные мероприятия являются скорее маркетинговым ходом, способом заработать деньги. А делать это Эдита Станиславовна никогда не хотела и не умела.

Вскрылись новые подробности избиения сына Стаса Пьехи

В отличие от многих других российских знаменитостей, у нее нет практически никакого имущества или накоплений, она доживает свою жизнь в скромной квартире, которая вряд ли сравнится с хоромами сегодняшних «звезд».

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