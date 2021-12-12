«Нелепо»: собравшуюся в гости Пугачеву раскритиковали в Сети

Певица Алла Пугачева нарядилась, чтобы отправиться на день рождения к подруге. Артистка решила одеться в молодежном стиле, чтобы предстать на вечеринке Иды Достаман.

Фото: Instagram Instagram

В замке Примадонна покрасовалась в черном кожаном платье с открытыми плечами и колготках-чулках. Сапожки и митенки дополнили ее образ. Наряд был коротким, поэтому она показала стройные ножки.

Но многие фолловеры отметили, что наряд не соответствует почтенному возрасту Пугачевой, поэтому она выглядит в нем нелепо и смешно.

«Смешно выглядит. В 16, 17 это еще смотрится, но за 70 уже точно только посмеяться»; «Такими темпами она скоро в ясельную группу пойдет. Перебор»; «Юбку чуть до колен было-бы отлично, а так — смешно», — написали пользователи.

Также нашлись поклонники и коллеги Примадонны, которые оценили ее молодежный наряд и осыпали комплиментами.

«Какая хорошенькая», — отметила А

«Роскошная», — заявил Николай Басков.

«Классная», — посчитала певица Слава.

«Даже не верится, что женщина так может преобразиться рядом с настоящим мужчиной! Любовь делает чудеса»; «Алла Борисовна с каждым годом все моложе и моложе»; «Безумно красивая девочка», — оставили комментарии фанаты.