«Нелепо»: собравшуюся в гости Пугачеву раскритиковали в Сети

Певица Алла Пугачева нарядилась, чтобы отправиться на день рождения к подруге. Артистка решила одеться в молодежном стиле, чтобы предстать на вечеринке Иды Достаман.
В замке Примадонна покрасовалась в черном кожаном платье с открытыми плечами и колготках-чулках. Сапожки и митенки дополнили ее образ. Наряд был коротким, поэтому она показала стройные ножки.
Но многие фолловеры отметили, что наряд не соответствует почтенному возрасту Пугачевой, поэтому она выглядит в нем нелепо и смешно.
«Смешно выглядит. В 16, 17 это еще смотрится, но за 70 уже точно только посмеяться»; «Такими темпами она скоро в ясельную группу пойдет. Перебор»; «Юбку чуть до колен было-бы отлично, а так — смешно», — написали пользователи.
Также нашлись поклонники и коллеги Примадонны, которые оценили ее молодежный наряд и осыпали комплиментами.
«Какая хорошенькая», — отметила А
«Роскошная», — заявил Николай Басков.
«Классная», — посчитала певица Слава.
«Даже не верится, что женщина так может преобразиться рядом с настоящим мужчиной! Любовь делает чудеса»; «Алла Борисовна с каждым годом все моложе и моложе»; «Безумно красивая девочка», — оставили комментарии фанаты.