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45 минут назад

«Смешно выглядит»: Пугачеву в молодежном образе раскритиковали в Сети

Певица Алла Пугачева нарядилась, чтобы отправиться на день рождения к подруге. Артистка решила одеться в молодежном стиле, чтобы предстать на вечеринке Иды Достаман.

«Нелепо»: собравшуюся в гости Пугачеву раскритиковали в Сети
Фото: InstagramInstagram

В замке Примадонна покрасовалась в черном кожаном платье с открытыми плечами и колготках-чулках. Сапожки и митенки дополнили ее образ. Наряд был коротким, поэтому она показала стройные ножки.

Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным

Муж певицы Максим Галкин признался, что едва уговорил звезду сделать фото.

Но многие фолловеры отметили, что наряд не соответствует почтенному возрасту Пугачевой, поэтому она выглядит в нем нелепо и смешно.

«Смешно выглядит. В 16, 17 это еще смотрится, но за 70 уже точно только посмеяться»; «Такими темпами она скоро в ясельную группу пойдет. Перебор»; «Юбку чуть до колен было-бы отлично, а так — смешно», — написали пользователи.

Также нашлись поклонники и коллеги Примадонны, которые оценили ее молодежный наряд и осыпали комплиментами.

«Какая хорошенькая», — отметила А

«Роскошная», — заявил Николай Басков.

«Классная», — посчитала певица Слава.

«Даже не верится, что женщина так может преобразиться рядом с настоящим мужчиной! Любовь делает чудеса»; «Алла Борисовна с каждым годом все моложе и моложе»; «Безумно красивая девочка», — оставили комментарии фанаты.

В конце ноября Примадонна посетила бутик дизайнера Игоря Гуляева. Звезда похвасталась своими обновками. Певица дефилировала в элегантном черном наряде с брюками и блузкой в тон. Двубортное пальто визуально вытянуло ее силуэт. Артистка дополнила образ митенками и очками на цепочке. На ее шее были бусы с жемчугом. Выпрямленные волосы были украшены заколкой.
Шоу-бизнес,Игорь Гуляев,Максим Галкин,Анита Цой,Алла Пугачева,Николай Басков,
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