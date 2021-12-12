Дробыш оправдался за скандал с Киркоровым

«Наглый я был, это ужас. Я был не галантен. Умею шутить, но в этой ситуации я был озлобленный карлик. Непростительно грубый. Но повод был. Слава Богу, что я так выговорился, иначе бы действия какие-то предпринимал», — пояснил он телеведущей Лере Кудрявцевой.