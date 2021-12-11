Джигурда сообщил о наличии компромата на Малахова

Актер и музыкант Никита Джигурда заявил, что на телеведущего Андрея Малахова есть компромат. Также он выразил уверенность, что формат ток-шоу существует за счет вброса фейков.
Никита Джигурда заявил, что участников телевизионных шоу зачастую несправедливо обвиняют в преступлениях. По словам артиста, после съемок в подобных проектах ему неоднократно приходилось доказывать через суд свою невиновность.
«Андрюша Малахов, как и те, кто работает сейчас на телевидении, просто заложник. На них компроматы существуют, и в том числе Малахов выполняет то, что поручили, естественно, боясь не только за свою карьеру», — сообщил Джигурда «Царьграду».
Также он считает, что известный ведущий Андрей Малахов выполняет свою работу, так как у влиятельных лиц есть компромат на него. Из-за этого он вынужден четко следовать всем указаниям, которые ему дают сценаристы и продюсеры.