«Держали без еды и воды». Российская певица рассказала о запрете приезжать на Украину.

Певице Mary Gu (Мария Гусарова) запретили въезжать на территорию Украины и ей пришлось отменить концерт в Киеве. После этого она заявила, что в современном мире политика оказалась сильнее музыку.
«Меня вместе с коллегами восемь часов продержали в таможенной зоне без еды и воды. Мне очень жаль, что политика сегодня сильнее музыки», — написала Гусарова в Instagram.
Ранее погранслужба Украины отказала певице во въезде в страну, пишет RT. Гусаровой ограничили въезд на Украину из-за концертов певицы в Крыму.