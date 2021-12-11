Собчак высказалась о полемике Сокурова и Путина

Ксения Собчак убеждена, что нельзя преследовать режиссера Александра Сокурова, который поспорил с президентом Владимиром Путиным на встрече Совета по развитию гражданского общества и правам человека об устройстве России.
Сокуров обозначил ряд проблем - межнациональные конфликты, территориальные претензии и предпочтения представителей разных национальностей. В частности, режиссер предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе России, предложив дать им свободу самоопределения. Путин не согласился с его высказываниями.
Собчак в своем Телеграм-канале «Кровавая барыня» написала:
«Это все, конечно, бред - если людей преследовать за мнение (что у нас в последнее время делают всё чаще) мы скоро пробьём дно в антиутопию».
Также телеведущая отметила, что после слов режиссера глава Чечни Рамзан Кадыров призвал проверить его слова на экстремизм, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на выступление Сокурова с неприязнью.
Следователи следственной части МВД Сочи завершили расследование уголовного дела об аварии с участием автомобиля, в которой находилась телеведущая Ксения Собчак. Об этом сообщается на сайте МВД России.