Продюсер обвинен в сексуальных домогательствах к детям

Известный продюсер, 44-летний Джон Гриффин, работал на канале CNN с 2013 года. Как сообщило Министерство юстиции, в прошлом году он стал вести переписку в социальных сетях с родителями несовершеннолетних девочек, обучая их и их дочерей «сексуальной покорности». Он объяснял им, что «женщина — это женщина, независимо от возраста», - пишет dailymail.

Фото: Facebook Facebook

Расследование выяснило, что как минимум одну маму он смог убедить в этом. Женщину и ее дочерей девяти и 13 лет он уговорил прилететь к нему на очное «обучение», где в итоге заставил одну из девочек заняться с ним сексом. Также в видеочатах Гриффин просил женщин раздеваться перед камерой и раздевать своих детей. Как пишет издание, самой младшей из жертв было всего семь лет.

Сейчас продюсер отстранен от работы, ему может грозить пожизненное заключение.

Жительница Тюмени, чтобы защитить своих детей, решила поискать в интернете информацию о том, как распознать педофила, и вышла на форум таких маньяков. У создателей форума также был найден другой ресурс, на котором публикуются статьи пользователей, например, о том, что педофилия — это не преступление, а особенность личности.