Пограничники Украины закрыли доступ в страну российской певице

Певицу Мари Gu и ее администратора Государственная пограничная служба Украины остановила на границе, запретив на три года въезд в страну из-за посещения Крыма. Артистка прибыла рейсом из Стамбула. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ведомства.

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«Двум гражданам РФ из-за незаконного посещения Крыма запретили въезд в Украину... При оформлении и необходимых мер контроля пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в т.ч. посещая фестивали, проводившиеся на полуострове в разные годы. Также было установлено, что женщина является российской исполнительницей песен, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов. В Украину иностранцы планировали попасть на проведение концерта».

Сама исполнительница крайне огорчена случившимся, о чем рассказала в сторис инстаграма, высказав сожаление, что политика запретила музыку. Она принесла извинения всем тем, кто ждал ее концерт и сообщила, что деньги за билеты будут возвращены в полном объеме.