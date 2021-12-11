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36 минут назад

Пограничники Украины закрыли доступ в страну российской певице

Певицу Мари Gu и ее администратора Государственная пограничная служба Украины остановила на границе, запретив на три года въезд в страну из-за посещения Крыма. Артистка прибыла рейсом из Стамбула. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ведомства.

Пограничники Украины закрыли доступ в страну российской певице
Фото: InstagramInstagram

«Двум гражданам РФ из-за незаконного посещения Крыма запретили въезд в Украину... При оформлении и необходимых мер контроля пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в т.ч. посещая фестивали, проводившиеся на полуострове в разные годы. Также было установлено, что женщина является российской исполнительницей песен, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов. В Украину иностранцы планировали попасть на проведение концерта».

Сама исполнительница крайне огорчена случившимся, о чем рассказала в сторис инстаграма, высказав сожаление, что политика запретила музыку. Она принесла извинения всем тем, кто ждал ее концерт и сообщила, что деньги за билеты будут возвращены в полном объеме.

Напомним, что различные черные списки для российских артистов на Украине начали появляться после воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году Минкульт страны создал список для деятелей культуры, которым запрещено выступать на Украине – в него вошли исполнители и коллективы, которые поддерживают решение крымчан или же давали концерты на территории полуострова.

Шоу-бизнес,Минкультуры,
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