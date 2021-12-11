Рудковская объяснилась после скандала с Собчак

«Героиня , дорогая !!! Это полная чушь! У нас прекрасные отношения с Ксенией и вчера мы очень смешно шутили весь вечер, и после завершения аукциона ещё долго смеялись с Ксюшей и Натой Водяновой над моими фразами Ксении в ответ! И 300 человек тому свидетели! Вас ввели в заблуждение, а Вы ввели в заблуждение всех неправдивой инфо! Не писала бы, но СМИ оборвали телефоны!»