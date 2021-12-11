Рудковская объяснилась после скандала с Собчак

В СМИ и социальных сетях активно обсуждается якобы имевший быть на благотворительном вечере скандал – Яна Рудковская и Ксения Собчак крепко поругались. В своем Телеграм-канале «Голубь мира» супруга Евгения Плющенко опровергла эти слухи.
Ранее сообщалось, что на благотворительном вечере фонда «Обнаженные сердца», который проходил в комплексе «Барвиха Luxury Village», был устроен аукцион. Вела его Ксения Собчак. Далее версии несколько разнятся – кто-то из изданий информировал публику, что музыкальный продюсер сцепилась с ведущей из-за шутки, в которой был упомянут ее сын – Саша Плющенко.
Так, Экспресс Газета пишет:
«Представляя очередной лот, Собчак назвала его стоимость — 50 тысяч евро. «Это две лишние нашивки на костюм Грома Гномыча», — многозначительно добавила дочь первого мэра Санкт-Петербурга. Многие присутствовавшие в зале рассмеялись, но только не Рудковская. Ее упоминание сына в подобном контексте привело в настоящий гнев».
Телеграм-канал «Героиня Татлера» предлагает свой вариант событий:
«Героине докладывают, там Ксения Собчак поскандалила с Яной Рудковской в Барвихе, на аукционе фонда Натальи Водяновой.
Ксения аукцион вела, а Яна со всей пролетарской прямотой решила сообщить, как ей не интересны эти лоты».
Яна Рудковская вполне миролюбиво изложила свое видение ситуации в собственном Телеграм-канале «Голубь мира».
«Героиня , дорогая !!! Это полная чушь! У нас прекрасные отношения с Ксенией и вчера мы очень смешно шутили весь вечер, и после завершения аукциона ещё долго смеялись с Ксюшей и Натой Водяновой над моими фразами Ксении в ответ! И 300 человек тому свидетели! Вас ввели в заблуждение, а Вы ввели в заблуждение всех неправдивой инфо! Не писала бы, но СМИ оборвали телефоны!»
Яна в доказательство выложила фотографию с аукциона.
«Вот так в обнимку и покинули сие мероприятие!», - написала она.
Ранее Яна Рудковская поучаствовала в шоу Ксении Собчак, где ответила на каверзные вопросы хейтеров, которые упрекают ее за выставление напоказ благосостояния.