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42 минуты назад

Решается судьба шоу «Голос»

После смерти самого уважаемого члена жюри – народного артиста Александра Градского судьба популярного телевизионного проекта висит в воздухе. Многие телезрители даже считают, что шоу могут закрыть. Об этом поклонники передачи написали на страничке «Голоса» в инстаграме.

Шоу «Голос» оказалось под угрозой закрытия после смерти Градского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Читала про какие-то договоренности и правила по контракту, если кто-то из наставников выбывает, то могут закрыть», - переживают комментаторы.

Действительно, публика очень ждет от организаторов мероприятия каких-либо официальных заявлений. Разделят ли подопечных покойного Градского между другими наставниками, пригласят ли кого-то нового на замену мэтру или свернут проект – информации пока в широком доступе нет.

Фолловеры надеются, что все же сезон «Голоса» будет завершен максимально достойным образом.

«Я думаю, что артисты Градский холл, его ученики любимые, командой закончат его дело в этом сезоне. Зная его, помня наставления, вкусы. Может вместе с детьми его взрослыми, дочь сидела с ним в первом сезоне Голоса. Это было бы гармонично. Они как части, которые он оставил после себя, в которых продолжает жить он и его дело».

Первый канал дал в эфир последний выпуск «Голоса» с участием Градского. Выпуск, получивший название «Нокауты», был записан 18 ноября. Всего через неделю, 26 ноября, Градского госпитализировали в больницу с подозрением на инсульт, а спустя два дня он скончался.

У Градского нашли имущество за рубежом

По словам поклонников певца, которые крайне тяжело переживают его утрату, он был одним из самых одаренных музыкантов своего времени.
Шоу-бизнес,Александр Градский,
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