Шоу «Голос» оказалось под угрозой закрытия после смерти Градского

«Я думаю, что артисты Градский холл, его ученики любимые, командой закончат его дело в этом сезоне. Зная его, помня наставления, вкусы. Может вместе с детьми его взрослыми, дочь сидела с ним в первом сезоне Голоса. Это было бы гармонично. Они как части, которые он оставил после себя, в которых продолжает жить он и его дело».