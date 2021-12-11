Шоу «Голос» оказалось под угрозой закрытия после смерти Градского

После смерти самого уважаемого члена жюри – народного артиста Александра Градского судьба популярного телевизионного проекта висит в воздухе. Многие телезрители даже считают, что шоу могут закрыть. Об этом поклонники передачи написали на страничке «Голоса» в инстаграме.
«Читала про какие-то договоренности и правила по контракту, если кто-то из наставников выбывает, то могут закрыть», - переживают комментаторы.
Действительно, публика очень ждет от организаторов мероприятия каких-либо официальных заявлений. Разделят ли подопечных покойного Градского между другими наставниками, пригласят ли кого-то нового на замену мэтру или свернут проект – информации пока в широком доступе нет.
Фолловеры надеются, что все же сезон «Голоса» будет завершен максимально достойным образом.
«Я думаю, что артисты Градский холл, его ученики любимые, командой закончат его дело в этом сезоне. Зная его, помня наставления, вкусы. Может вместе с детьми его взрослыми, дочь сидела с ним в первом сезоне Голоса. Это было бы гармонично. Они как части, которые он оставил после себя, в которых продолжает жить он и его дело».
Первый канал дал в эфир последний выпуск «Голоса» с участием Градского. Выпуск, получивший название «Нокауты», был записан 18 ноября. Всего через неделю, 26 ноября, Градского госпитализировали в больницу с подозрением на инсульт, а спустя два дня он скончался.