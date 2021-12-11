Подписчики удивлены, что Алферова цитирует слова известного сектанта

Ксения Алферова процитировала в своем микроблоге слова основателя одной из тоталитарных сект, признанной деструктивной в России уже давно, выходца из Индии Чандру Мохана Джеина, известного как Ошо.

Фото: Instagram Instagram

«Чем больше в мире летающих женщин, наполненных любовью, тем выше концентрация добра и света! Подсказка женщинам: питаться можно красотой вокруг, сверкающим снежным искрам на ветвях, морозом, щиплющим за нос морозом, хохочущими в сугробах детьми. Вы все это собираете в сердце, отдаёте своим родным и близким, они начинают лучиться любовью, ее хватает даже на бегущих мимо прохожих. Количество добра вокруг увеличивается, трусливое, лгущее зло корчится от злости и тает».

Сама по себе цитата – об отношениях мужчины и женщины, о человеческом предназначении – вполне нейтральна и даже позитивна. Однако поклонники актрисы удивлены выбором автора.

«Всё так. И только так и должно быть. Правда Ошо Лидер тоталитарной секты, но на этот раз прав», «Вы всерьез здесь этого товарища цитируете?», - пишут комментаторы, отмечая, тем не менее, что любовь – действительно способна сделать мир лучше.

Ксения Алферова предупредила своих поклонников, что, если вдруг от ее имени приходят какие-то сообщения, тем более с просьбой о переводе денег, - это действуют мошенники. Подробностей актриса рассказывать не стала. Но среди подписчиков актрисы оказались те, кто уже получил от нее «письма счастья».