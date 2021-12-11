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47 минут назад

Миро высмеяла оголившуюся Бузову

Недавно по социальным сетям разлетелись снимки поправившейся Ольги Бузовой со складочками на боках. Подобное весьма обрадовало хейтеров. Чтобы остановить волну критики, Ольга выложила в сторис инстаграма видеоролик, где показала себя в полупрозрачном боди с открытыми ягодицами и в чулках.

Миро высмеяла оголившуюся Бузову
Фото: InstagramInstagram

Поющая телеведущая вертится перед камерой, оттопыривая пятую точку, чтобы все могли разглядеть: никаких складочек нет, все в идеале.

Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала этот перфоманс. Миро отметила, что удивлена – почему взрослая женщина, звезда снимает странный ролик в странной обстановке? Какая-то неприглядная комнатка, грязно, разбросанные вещи. На кровати с ногами сидит посторонняя девушка…

«Ну, даже не знаю, что мне напоминает помещение — общежитие? Бардак в комнате. Бардак на кровати. Тесная каморка. Там ничего голеньке не угрожает? Тараканов-мутантов не видно?» - пишет она.

По мнению Миро, основные проблемы Бузовой – неприкаянность и одиночество. Иначе поющей телеведущей было бы просто наплевать на сплетни.

«У человека лет 40 не было секса — не ходит же она дома одна в чулках? Думаю, купили по случаю на распродаже как раз для этого видео», - посмеялась Миро.

Блогер, телеведущая и певица Ольга Бузова потеряла голос перед сольным концертом в Москве. Об этом она сообщила в сторис Instagram. Бузова призналась, что не первый раз оказывается без голоса. По ее словам, обычно это происходит из-за стресса.

Врачи рекомендовали Ольге не напрягать связки и не разговаривать 2-3 дня, поэтому она отказалась от нескольких съемок и перенесла прямой эфир с поклонниками.

Шоу-бизнес,Лена Миро,
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