Сестра осудила Марию Шукшину за выступления против прививок

Ольга Шукшина в беседе с журналистами резко высказалась о своей сестре Марии. Она считает, что Мария не обладает медицинскими знаниями и не имеет права судить о полезности или вреде прививок, тем более, вести против них агитацию.
Более того, как отметила Ольга, у Марии нет и актерского образования – она в свое время училась на переводчика, - сообщают dni.ru.
Надо отметить, что дружеских отношений у дочерей Федосеевой-Шукшиной нет с самого детства. Ольга вспоминает, что ей всегда не хватало внимания со стороны Марии. Сейчас же конфликт обострился из-за того, что Мария стала активно выступать в социальных сетях против вакцинации от коронавируса и примкнула к группе так называемых «антиваксеров».
Ранее несколько главврачей написали письмо знаменитостям, выступающим против ограничения прав невакцинированных граждан. Их пригласили на экскурсию по «красным зонам» ковидных госпиталей. Письмо в том числе было адресовано Шукшиной. Актриса после заявила, что пыталась, но не смогла дозвониться до главврача Боткинской больницы.